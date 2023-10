Trova il pronto soccorso chiuso e muore di infarto all’esterno dell’ospedale. È la tragedia che si è consumata oggi a Scafati, dove una donna di 59 anni ha perso la vita senza ricevere assistenza all’interno del centro sanitario.

Scafati, trova il pronto soccorso chiuso: muore d’infarto davanti all’ospedale

Una vicenda destinata ad alimentare polemiche sullo stato delle strutture nosocomiali campane quella che si è verificata oggi in provincia di Salerno. Una paziente, colpita da un malore, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Mauro Scarlato” ma non ha potuto ricevere aiuto perché la struttura è chiusa per lavori dallo scorso giugno. Il suo cuore ha così smesso di battere poco dopo.

A denunciare l’episodio il sindaco della città dell’agro nocerino-sarnese, Pasquale Aliberti, che ha scritto un post al vetriolo su Facebook in cui ha fatto le condoglianze alla famiglia della 59enne e ha attaccato Regione, Direzione Generale dell’Asl Salerno e tutti gli enti preposti alla riorganizzazione del servizio di emergenza territoriale.

«Si riapra subito il punto di primo intervento dell’ospedale ‘Mauro Scarlato’ e si riattivi il 118 con personale sanitario qualificato – tuona Aliberti -, altrimenti siamo davanti ai terroristi della sanità. Totale solidarietà alla famiglia della signora che, colta da improvviso malore nei pressi dell’ingresso dell’ospedale, non ha avuto la possibilità di essere soccorsa perché da qualche mese la direzione sanitaria ha chiuso il punto di primo intervento”.