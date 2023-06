Momenti di paura ieri pomeriggio per una ragazza che stava passeggiando in via Roma a Sant’Antimo. Un maniaco l’ha fermata per poi abbassarsi i pantaloni in pubblico. A raccontare lo spiacevole episodio è lei stessa su Facebook.

Sant’Antimo, maniaco in centro: importuna ragazza e si spoglia in pubblico

La vicenda si è consumata poco dopo l’ora di pranzo. Secondo quando racconta la vittima, il molestatore è un uomo di circa 60 anni che l’avrebbe avvicinata con la scusa di chiederle qualche spicciolo, salvo poi denudarsi e mostrare le sue parti intime. La reazione immediata della ragazza è stata quella di scappare.

Il racconto

“Ieri intorno alle 14:45 camminavo su via Roma all’altezza della gelateria, mentre contavo il quinto uomo che mi aveva suonato il clacson – racconta la giovane – mi sento chiamare dall’altro lato della strada da una voce che dice ‘Bellè, tenisse un euro?’. Istintivamente mi giro, avrei voluto dirgli di no, rispondere cortesemente a quella che pensavo fosse una semplice richiesta”

A quel punto succede l’inaspettato” Quando mi volto quello che vedo è un signore sulla 60ina che si abbassai i pantaloni mostrandomi le parti intime. Aveva i capelli rasati, e dei pantaloni beige con una cintura nera. Il mio istinto è stato quello di voltare immediatamente lo sguardo nella direzione opposta, continuare a camminare incalzando il passo. È la seconda volta che mi capita. Ieri erano le 14:45, qualche anno fa le 16:30. A quell’ora per strada ci potrebbe essere chiunque. Chiamate immediatamente il 112 e riferendo dove vi trovate potete sporgere denuncia”.