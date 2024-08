Il pericolo di incendi è sempre presente e insidioso. Nella settimana scorsa, infatti, si sono verificati a Sant’Antimo due roghi di natura dolosa, che hanno messo in pericolo abitazioni, persone e attività.

Sant’Antimo, incendi dolosi vicino alle abitazioni: 15 persone sanzionate e tre denunciate

La Polizia Locale di Sant’Antimo ha sanzionato 15 persone e deferito alla Procura di Napoli Nord altre tre, perché coinvolti in un incendio che ha interessato tre grandi appezzamenti di terreno. Nelle loro proprietà – si è scoperto – c’erano rifiuti speciali di vario genere.

Il Comandante Maggiore Raffaele Vicchiariello, con la Task Force istituita per il periodo antincendio, ha sottolineato come questi atti dolosi possano essere motivati dalla volontà di risparmiare sulle operazioni di pulizia, mettendo così in pericolo i cittadini. Sono in corso le indagini con i Vigili del Fuoco, che hanno individuato gli inneschi sui terreni di via Clarelli.