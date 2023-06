Il bilancio è stato bocciato e l’amministrazione guidata dal sindaco di Sant’Antimo guidata da Massimo Buonanno giunge al capolinea dopo neanche un anno dalle elezioni. Nelle prossime ore il primo cittadino potrebbe rassegnare le dimissioni, aprendo ufficialmente la crisi del governo cittadino.

Sant’Antimo, il bilancio non passa in aula: finisce l’era Buonanno

Il Prefetto aveva dato come termine ultimo la giornata di oggi per votare il rendiconto. Con 12 voti voti a favore e 12 contro il bilancio di fatto non passa e, di conseguenza, il consiglio comunale verrà sciolto. Adesso l’ente santantimese sarà commissariato fino alla primavera prossima quando ci saranno di nuovo le elezioni amministrative.

Ieri, dopo una lunga riunione, dodici consiglieri di minoranza avevano sottoposto all’attenzione del sindaco un documento in cui si chiedeva di traghettare per 6 mesi l’amministrazione per gli atti di ufficio, di azzerare l’attuale Giunta a favore di una tecnica. Documento che, a quanto pare, il primo cittadino non avrebbe sottoscritto.