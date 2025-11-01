Grande successo per l’inaugurazione del primo store di Tip Power e Gas in Italia, aperto a San Nicola la Strada, punto di riferimento per trasparenza, risparmio e assistenza nel settore dell’energia. L’azienda, già attiva nel comparto luce e gas, punta ora a un contatto diretto con il pubblico per fornire consulenza personalizzata, tutelare il cliente del territorio e offrire assistenza dedicata.

San Nicola la Strada, inaugurato il primo store di Tip Store Power&Gas

Durante l’evento, il titolare Biagio Falco ha spiegato la mission del progetto: “In questi vent’anni di esperienza lavorativa ho visto quanto il mercato dell’energia abbia preso dai clienti, a volte anche in modo eccessivo. Oggi credo con la stessa fermezza che debba essere proprio il mercato a restituire. Per questo riconosciamo un bonus sociale per ogni servizio attivato dai nostri clienti.”

All’interno dello store è operativo anche uno sportello di “Soluzioni Energetiche Sociali”, iniziativa che punta a restituire parte di quanto l’azienda percepisce al cliente finale, valorizzandone la partecipazione e la fedeltà. Chi attiva un contratto luce o gas tramite questo programma riceverà infatti un bonus economico fino a 200 euro, erogato in denaro.

Lo store di Tip Power e Gas sarà aperto dal lunedì al venerdì, offrendo analisi bollette, consulenze su misura e offerte personalizzate per famiglie, professionisti e imprese.

Un passo importante per un marchio che mira a diventare un punto di riferimento nazionale nel mercato dell’energia sostenibile e trasparente.