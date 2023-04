I social sono stati inondati di messaggi e post per commemorarla. Anita Botticchio, 33 anni, si è dovuta arrendere a un brutto male dopo aver lottato con tutte le sue forze. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Salerno.

Salerno in lutto per Anita: muore a soli 33 anni

La notizia ha scosso l’intera comunità di Pastena, quartiere di cui era originaria, nella mattinata di ieri. Lascia il padre Antonio, la madre Gemma, il fratello Giovanni, la sorella Caterina, il fidanzato Mario e tantissime persone che le volevano bene.

Tra i tanti post condivisi sui social, salta all’occhio quello di Mario: “Hai lottato fino alla fine senza mollare mai, dimostrando a tutti la tua grande voglia di vivere, per questo sono ancor più fiero di te. Vivrai per sempre nel mio ricordo”. “Ho visto poche persone come te – scrive invece Stefania -. Sei stata una guerriera. Riposa in pace piccola grande donna ti ricorderò sempre come eri …coraggiosa!. Buon viaggio amore per quanto sia difficile da accettare l’unica consolazione è che ora hai smesso di soffrire”.

I funerali

Si svolgono oggi, alle 17, i funerali della giovane. La Chiesa di Santa Margherita a Pastena (Salerno) ospiterà le esequie. Anita è stata salutata fino a questa mattina nella camera ardente in via San Leonardo di fronte l’ospedale San Leonardo.