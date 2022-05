Ron, pseudonimo di Rosalino Cellamare, è un cantautore e musicista italiano. Ha raggiunto il successo con canzoni rimaste nella storia, tra cui Non abbiamo bisogno di parole e Vorrei incontrarti tra cent’anni. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Ron: chi è, età, vero nome, biografia

Rosalino Cellamare, vero nome del cantante Ron, è nato il 13 agosto 1953, sotto il segno del Leone, a Dorno, in provincia di Pavia. Ha 68 anni e cresce a Garlasco; la sua famiglia è di origini pugliesi e asseconda la sua passione per la musica: fin da piccolo, infatti, Ron prende lezioni di canto da una professoressa e viene iscritto a diversi concorsi canori. Il primo di una certa rilevanza è la quarta edizione della Fiera della Canzone Italiana di Milano. Viene poi notato da un talent-scout della RCA Italiana e firma il suo primo contratto per la It di Vincenzo Micocci.

Ron: canzoni

A soli 17 anni, nel 1970, il cantante partecipa al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston è poi tornato trionfando nel 1996 con la canzone Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni, in coppia con Tosca.

Nel corso della sua carriera, il cantante ha pubblicato 23 album in studio. Nel 1980 ha inciso Una Città Per Cantare, che è il suo primo vero grande successo. Tra gli anni Settanta e Ottanta ha momentaneamente abbandonato il mondo della musica per dedicarsi alla recitazione. Ha partecipato anche a due pellicole cinematografiche e ha recitato in alcune serie per la tv inglese e francese.

Ron: capelli

Uno dei tratti distintivi di Ron, fin dal momento degli inizi, sono i suoi capelli folti e di colore rosso fiamma. Ad oggi, con l’avanzare degli anni, sono bianchi.

Ron: malattia

La vita di Ron è completamente cambiata nel 2005, quando il suo amico Marco Melazzini gli ha confessato di essere affetto dalla Sla, una malattia per cui non esiste cura. Il cantante, colpito da questa notizia, ha deciso dunque di impegnarsi in prima persona, realizzando un disco di duetti col fine di aiutare la Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, presieduta proprio da Melazzini.

In passato, Ron ha anche raccontato che questa scoperta ha cambiato totalmente prospettiva sulla vita e sulle sue canzoni. Da quel momento, ha deciso di esprimersi in maniera più libera, esprimendo ciò che ha provato davvero nella sua vita, senza focalizzarsi su numeri o ascolti.

Ron: vita privata

In merito alla sua vita privata, non si hanno molte notizie: è noto che Ron non sia sposato e non abbia figli. L’assenza di informazioni in merito a donne ha alimentato le voci secondo cui Ron sarebbe omosessuale. Tuttavia, anche in questo caso, non risulta ufficiale la presenza di un compagno.

Ron: Instagram

Ron è presente sui social: il suo profilo Instagram è seguito da 14mila followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.