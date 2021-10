L’assessore regionale Mario Morcone assicura il suo impegno e la sua presenza costante a Giugliano per seguire passo passo il progetto Abramo. Questa mattina c’è stata la conferenza di presentazione del progetto che ha come obiettivo quello di dare una casa ai rom di via Carrafiello, inserire nel mondo scolastico i più piccoli e in quello lavorativo tutti gli altri.

Al momento sono 54 le famiglie che hanno già firmato il patto di corresponsabilità reciproca in cui le famiglie assumono determinati impegni per entrare a far parte del piano. L’amministrazione tramite il vicesindaco Di Girolamo sta provando a ricostruire sotto il profilo sanitario le vaccinazioni che i più piccoli hanno già fatto e quali invece devono fare: un primo passo verso l’inserimento a scuola.

Le quattro associazioni coinvolte che si occuperanno delle varie fasi sono già alla ricerca di abitazioni ma come ribadito da tutti i protagonisti, per la riuscita di questo progetto è necessaria la partecipazione di tutta la città.