È stato ritirato un loto di salame crudo tradizionale dal mercato, in via precauzionale, a causa della possibile presenza dei batteri Salmonella e Listeria. Lo segnala il sito del Ministero della Salute che raccomanda di “non consumare e di riportare il salame nel punto vendita acquistato”.

Rischio salmonella, ritirato salame dagli scaffali: il lotto interessato

Il lotto interessato dal richiamo è il numero 121222, appartiene al marchio “Agrisalumeria Luiset” ed è relativo al prodotto venduto nelle pezzature da 400 e 700 grammi.

I salumi, al pari di altri alimenti consumati crudi come carne, uova, latte e derivati, frutta e verdura, sono tra quelli a rischio di essere contaminati dal batterio della Salmonella, al pari di quello della Listeria monocytogenes che, come per buona parte dei batteri, non riescono a sopravvivere a processi di pastorizzazione e cottura.

Cosa si rischia

La salmonella, in particolare, rappresenta una delle cause più comuni di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato. Ed è responsabile anche di oltre il 50% delle infezioni gastrointestinali. Per quanto concerne la listeriosi, invece, può manifestarsi in diverse forme, dalla gastroenterite acuta febbrile, oppure anche in una più invasiva, presentando un quadro clinico grave e tassi di mortalità elevati specie in soggetti particolarmente fragili tra cui neonati, anziani, donne in gravidanza e adulti immunodepressi.