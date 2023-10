Stop alla multa europea per la crisi dei rifiuti in Campania. E’ l’obiettivo fissato del Governo ed espresso al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Rifiuti, ministro Fratin: “Con impianti di Giugliano verso stop a multa europea”

Durante il question time alla Camera, il ministro dell’Ambiente ha riferito che, secondo lui, in Campania “sono state adottate, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia” della Ue, “tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente”.

Per il ministro – in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2016 – è stata realizzata una rete impiantistica per la gestione dei rifiuti che, unitamente all’ultimazione di impianti aggiuntivi di trattamento della frazione organica, condurrà alla piena autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti.

Le Autorità italiane confidano pertanto nella positiva valutazione da parte della Commissione e sperano nella chiusura della procedura d’infrazione, con la conseguente estinzione della sanzione.

“Nel 2021 – ha spiegato Fratin – a seguito di interlocuzioni tra la Regione Campania, il Governo e la Commissione europea, sono stati concordati, come condizione necessaria alla riduzione di un terzo della sanzione giornaliera, l’azzeramento del fabbisogno di incenerimento e l’entrata in funzione dell’impianto di Caivano. Un’ulteriore riduzione di un terzo della sanzione giornaliera è stata vincolata all’entrata in funzione dell’impianto di Giugliano in Campania per il recupero di materia e produzione di Combustibile Solido Secondario”.

Il deputato delle Lega, Gianpiero Zinzi, ha ricordato però che avanzano ancora un 1 milione e 300mila tonnellate di ecoballe da smaltire e che in 8 anni – ha aggiunto il parlamentare – il governatore De Luca, nonostante gli annunci, sia riuscito a spendere metà delle risorse e smaltire solo il 22% dei rifiuti.