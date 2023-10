I resti umani scoperti mercoledì mattina nei giardini di piazza Carlo di Borbone, di fronte alla Reggia di Caserta, hanno gettato luce su una tragica vicenda. Il corpo, ridotto quasi a uno scheletro, è stato identificato e appartiene a Salvatore De Spirito, un uomo di 50 anni originario di Vitulazio, la cui scomparsa era stata segnalata nel luglio del 2023.

Resti umani fuori la Reggia di Caserta, identificato lo scheletro

Il ritrovamento è avvenuto all’interno di una siepe, e inizialmente si era ipotizzato che potesse trattarsi di un individuo senza fissa dimora, che durante l’estate aveva cercato rifugio tra gli arbusti della piazza Carlo di Borbone. Tuttavia, i primi riscontri sulle segnalazioni di persone scomparse negli ultimi mesi, unite agli effetti personali trovati vicino al luogo del ritrovamento, hanno rivelato l’identità dell’uomo: un residente di Vitulazio, noto per essere stato in passato coinvolto in problemi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti.

Le indagini condotte dalla Polizia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. Sarà grazie alle analisi medico-legali, in fase di esecuzione sui resti umani, i quali presentano ancora tracce di tessuti e altri materiali organici come i denti, che si potrà stabilire la causa della morte: se sia stata causata da un’overdose o da altre circostanze.