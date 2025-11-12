Lo scontro tra centrodestra e centrosinistra nelle ultime ora è su una barca di proprietà di Roberto Fico. Il candidato del campo largo è accusato dagli avversari di aver spesso ormeggiato abusivamente presso il porto militare di nisida una propria imbarcazione. Il caso è stato sollevato dal senatore Rastrelli con un’interrogazione al ministro Crosetto. Da qui una scia di polemiche e attacchi a cui Fico a risposto bollandole come illazioni.

Regionali, scontro tra destra e sinistra sulla barca di Fico: “Mai fatto ormeggio abusivo”

La barca è stata comprata usata dall’esponente del Movimento 5 stelle nel 2024 per un costo di circa 120mila euro sul mercato dell’usato. L’imbarcazione sarebbe stata ormeggiata a Nisida in un’area di pertinenza militare ma in cui in passato ne hanno usufruito personalità per comprovati motivi di sicurezza. “Non si è mai trattato di un ormeggio abusivo” ha detto Fico che ha contrattaccato: “La destra fa campagna elettorale sul gozzo, significa che non hanno argomenti, hanno paura e cercano in modo maldestro di trovare un modo per delegittimarmi”.

Nel mentre tutti attendono l’arrivo dei leader. Venerdì il centrodestra si riunirà per Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. La prossima settimana invece unico palco per Elly Schlein, giuseppe conte, nicola fratoianni, angelo Bonelli e maria Elena boschi.