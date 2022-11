Sono in arrivo le ricariche ordinarie del mese di novembre. Inps, infatti, ha disposto i pagamenti per la giornata di domani, venerdì 25 novembre, concedendo a Poste italiane, l’onere di accreditare, le carte prepagate Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, ricarica in anticipo a novembre

Per ora il reddito di cittadinanza sarà pagato normalmente sino a gennaio 2023. In seguito, dopo l’aggiornamento del modello Isee 2023, gli importi potrebbero cambiare e per il 2023, il reddito di cittadinanza sarà pagato solo per 8 mensilità, per coloro che sono in grado di lavorare.