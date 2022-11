Reddito di Cittadinanza, partite le ricariche di novembre ma non per tutti

Poste Italiane ha iniziato ad erogare le ricariche di metà mese di novembre per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. I bonifici, sono partiti dalle ore 14 di oggi 15 novembre.

Purtroppo, però, come accaduto nel mese di ottobre, anche a novembre molti cittadini non vedranno accreditarsi il sussidio a causa di alcuni problemi riscontrati da Inps sulle pratiche.

INPS, infatti, nei giorni precedenti ha effettuato nuovi controlli e ha riscontrato diverse anomalie su migliaia di pratiche di tutti i beneficiari che hanno dichiarato dati diversi rispetto al loro nucleo familiare. Dunque, al momento pratiche sospese e niente ricarica. Per risolvere la criticità, INPS consiglia di fare riferimento al Caf di fiducia.

Reddito di cittadinanza novembre 2022, quando avviene il pagamento

Per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta, la data di accredito è quella di oggi. Per chi ha già ricevuto il sussidio lo riceverà il 27 del mese, tranne anche qui in caso di domenica, sabato o festività. A novembre per esempio, il 27 è domenica, dunque molto probabilmente il pagamento per molti beneficiari verrà anticipato a venerdì 25. Per altri invece arriverà dal lunedì successivo, quindi in ritardo.