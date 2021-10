Grosse novità riguarderanno il Reddito di Cittadinanza nel prossimo anno. Il sussidio promosso dal Movimento 5 Stelle continuerà ad esistere ma con alcune modifiche annunciate direttamente dal premier Mario Draghi nella conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio: “Condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un’applicazione che sia esente da abusi e non sia da intralcio al funzionamento del mercato del lavoro”, ha spiegato Draghi.

“È chiaro che il sistema precedente non ha funzionato”, perché “è stato un disincentivo al funzionamento del mercato del lavoro, almeno ‘in bianco’, non in nero”. Il presidente del Consiglio ha anche aggiunto che i controlli “saranno diversi e molto più precisi ex ante”.

Come cambia il Reddito di Cittadinanza

“Sicuramente ci saranno maggiori controlli, ha annunciato il Presidente del Consiglio. Il reddito di cittadinanza, secondo quanto previsto dalla nuova legge di Bilancio, decadrà dopo il rifiuto di due offerte di lavoro invece che tre.

Inoltre, dopo i primi sei mesi, il sostegno subirà un taglio di cinque euro al mese. Ma attenzione, la novità riguarderà solamente gli “occupabili”, cioè i soggetti che sono tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del beneficio.

Saranno esclusi dal taglio i nuclei familiari con bimbi sotto i tre anni o con disabili gravi o non autosufficienti. C’è poi un’altra discriminante: la riduzione non si applica a chi riceve meno di 300 euro (moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).