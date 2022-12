Arriva il Reddito alimentare. Nasce dunque una nuova misura rivolta a tutte le famiglie italiane in difficoltà per aiutarle nell’acquisto di prodotti alimentari. Non sarà un vero e proprio bonus, ma si tratterà della distribuzione di pacchi che verranno forniti nelle grandi città a chi ne ha più bisogno.

Reddito alimentare, arriva il un nuovo bonus per le famiglie: di cosa si tratta

Al momento le informazioni sulla nuova misura sono ancora poche. Per i dettagli bisognerà attendere un decreto del ministero del Lavoro che arriverà entro due mesi dall’approvazione definitiva della manovra. Il fondo per mettere in campo questa misura consiste in 1,5 milioni di euro nel 2023 che diventeranno 2 milioni nel 2024.

Reddito alimentare, come funziona e a chi spetta

Come anticipa Money, il reddito alimentare consisterà nella distribuzione di pacchi realizzati con i prodotti invenduti che provengono dalla distribuzione alimentare. Per il momento il Reddito alimentare verrà introdotto in modalità sperimentale. Si partirà quindi con una fase iniziale che servirà per capire se lo strumento può funzionare: la sperimentazione riguarderà, almeno per ora, le città metropolitane, quindi le più grandi d’Italia.