Vittima dell’ondata di caldo che ha travolto l’Italia in ques’ultimo scorcio di maggio. Omero Benazzi, poco più di 70 anni, ex carrozziere in pensione. è stato stroncato da un malore mentre nuotava nelle acque di Marina di Ravenna.

Ravenna, malore in acqua: muore Omero Benazzi

Come spiega Il Resto del Carlino, l’uomo era un amante del mare e ogni anno prendeva in affitto un ombrellone. Ieri aveva deciso di trascorrere una giornata al bagno Bbk, da cui era cliente da molti anni. Probabilmente sentiva caldo, risentendo delle temperature afose di questo maggio “africano”. Ha scelto così di tuffarsi in acqua ma avrebbe accusato un malore mentre era in acqua.

A notare la presenza del 70enne in difficoltà, verso le 15 e 30, è stata una donna. Omero era nel tratto di spiaggia libera tra i lidi My Ruvido e La Dolce Vita. Immediatamente sono scattati i soccorsi. La squadra salvataggio, che era impegnata a installare una torretta di controllo poco distante dal luogo della tragedia, è intervenuta in mare per salvare il bagnante. Purtroppo non c’è stato niente da fare: era già morto. Trascinato a riva, è stato sottoposto ad alcune manovre di rianimazione ma senza successo.

Vano anche l’intervento del 118. Successivamente è sopraggiunto la Polizia di Stato della Questura di Ravenna, che ha accertato le cause naturali del decesso. Benazzi viveva a Ravenna ed email titolare di una carrozzeria in viale Po, che aveva chiuso da poco per andare in pensione. Nel pomeriggio era andato a fare una passeggiata sul bagnasciuga e, secondo una ricostruzione, probabilmente per rinfrescarsi, aveva deciso di entrare in acqua. Un tuffo finito in tragedia.