La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 18enne di Sant’Antimo, già sottoposto a misura restrittiva per un altro episodio. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha disposto la permanenza in casa per il giovane, che all’epoca dei fatti contestati era ancora minorenne.

Rapina a Sant’Antimo, arrestato 18enne: incastrato da un’impronta sul vetro della cassa

L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, trae origine da una rapina aggravata messa a segno lo scorso 25 gennaio. Due individui, con volto travisato e armati di pistola, fecero irruzione in un esercizio commerciale di Sant’Antimo, minacciando il personale per farsi consegnare l’incasso.

Le immagini della videosorveglianza hanno avuto un ruolo decisivo: uno dei rapinatori, con la pistola in pugno, si è avvicinato alla cassa e, con la mano libera, ha colpito violentemente il vetro di protezione del box. Proprio da quel gesto gli investigatori hanno ricavato un’impronta digitale, analizzata dalla Polizia Scientifica e risultata compatibile con quella del giovane indagato