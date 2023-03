Triste risveglio per la città di Quarto. E’ venuta a mancare Rosanna Di Gennaro, una ragazza di appena 32 anni. Le cause del decesso al momento non sono note ma da quanto apprendiamo lottava contro una malattia. La notizia della sua dipartita è piovuta come un fulmine a ciel sereno nell’area flegrea.

Quarto piange Rosanna: aveva appena 32 anni

Rosanna lascia un marito, Francesco De Simone, con cui abitava in via Scarpetta, traversa di via Pisani. I funerali saranno celebrati domani, 25 marzo, presso la chiesa Santa Maria di Quarto. Da tutti è ricordata come una ragazza sorridente e solare. Lavorava per la “Globo Utenti ADV” di Pozzuoli.

Aveva tanti sogni nel cassetto: dopo anni di fidanzamento, nel settembre 2019 era convolata a nozze con Francesco. Sui social sono decine le foto che li ritraggono insieme, spesso in giro per il mondo. Un lutto inaspettato che ha gettato nello sconforto amici e parenti. In queste ore si stanno moltiplicando anche i post sui social. “Che la terra ti sia lieve, piccola guerriera”, è il commento di un utente.