Sono 76 i pignoramenti ai danni di altrettanti inquilini morosi del rione popolare 219 di Quarto. Si tratta di azioni esecutive su immobili che hanno un valore complessivo pari a 450mila euro.

Quarto, inquilini morosi e occupazioni abusive nelle case popolari: scattano pignoramenti e ricorsi

Nel dettaglio sono 10 i pignoramenti adottati nei confronti degli inquilini assegnatari delle case note come “ex Demanio” per altri 50mila euro. Invece 61 sarebbero i ricorsi effettuati al tribunale civile di Napoli per quanto concerne gli occupanti abusivi dei box situati negli edifici dello stesso complesso di edilizia popolare.

Prosegue sul territorio l’azione del comune di Quarto a contrasto dell’illegalità. Centrato anche un altro risultato per quanto riguarda il patrimonio degli alloggi degli ex custodi delle scuole. Vinto infatti anche l’ultimo ricorso che fa salire a 8 il bilancio degli sgomberi. Ne resterebbero due da portare a conclusione, tra cui uno relativo a un immobile scolastico occupato da un soggetto appartenente al clan Polverino.