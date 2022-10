Tre pusher in manette a Quarto, in provincia di Napoli. A finire in manette dopo un controllo su strada Carlo d’Altero, Pasquale Apuzzo e un giovane incensurato, tutti di età ricompresa tra i 20 e i 23 anni.

Quarto, tre pusher in manette dopo controllo in strada

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno eseguito l’operazione nei pressi della stazione ferroviaria, in via Giacomo Matteotti, in un normale weekend di movida tra sabato e domenica. Hanno fermato un auto in transito lungo la strada per effettuare un controllo di routine. I militari però sono stati insospettiti dal comportamento dell’automobilista e hanno fatto scattare la perquisizione.

I sospetti degli uomini della Benemerita erano fondati. Addosso i tre amici avevano 45 grammi di marijuana suddivisi in dosi e 200 euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione, a quel punto, è stata estesa anche alle rispettive abitazioni e in quella dell’incensurato. Negli appartamenti degli indagati i militari hanno rinvenuto altri 60 grammi della stessa sostanza. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Devono rispondere di concorso in detenzione di droga a fini di spaccio.