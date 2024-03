Si tinge di giallo l’esplosione di colpi d’arma da fuoco a Quarto in via Cupa Lava. Colpita l’auto di un ragazzo.

Quarto, colpi d’arma da fuoco contro auto di un 24enne: indagano i carabinieri

I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti per l’esplosione di colpi di pistola contro la carrozzeria di una macchina in uso ad un 24enne incensurato del posto.

Il veicolo era parcheggiato in strada ed è stato sequestrato, tre i fori di proiettile rilevati nella parte posteriore. Per fortuna ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice. Non si esclude si sia trattato di un raid intimidatorio.