Sorpreso con la droga in casa. I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato Vincenzo Cella, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Qualiano, sorpreso con la droga in casa: arrestato 31enne

Le manette sono scattate al termine di un controllo nella sua abitazione. Durante una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno passato al setaccio tutte le stanze. La svolta è arrivata in stanza da letto, dove gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina suddivisi in 26 dosi. Era tutto in un comodino.

Nello stesso punto è stato ritrovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto è finito sotto sequestro. Cella è ora in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In corso indagini per ricostruire la filiera dello spaccio. Cella fu già arrestato dieci anni fa, sempre a Qualiano, dopo essere stato sorpreso a vendere droga in strada.