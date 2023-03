Durante la scorsa puntata erano stati avvertiti tutti i concorrenti: basta parolacce, basta atteggiamenti aggressivi. E questa sera sono già giunti i primi provvedimenti.

Il Grande fratello questa sera ha squalificato Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello: squalificato Edoardo Donnamaria

In apertura di puntata Signorini ha prima ammonito Tavassi per un episodio legato a una partita di biliardo poi ha chiamato in mistery Donnamaria comunicandogli la decisione del Gf.

A scatenare la decisione di eliminarlo dal programma una discussione che ci sarebbe stata tra Edoardo e Antonella. Mentre lui preparava un panino, avrebbe perso le staffe e l’avrebbe attaccata:“Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. Uno sfogo pesante, ricco di parolacce, che arriva proprio dopo l’avvertimento di Signorini: “Se continueremo a sentire parolacce, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”.