La Provincia di Caserta torna alle urne. Con il decreto n. 36 del 12 novembre 2025, il presidente Anacleto Colombiano ha ufficialmente indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, il cui mandato scadrà nel mese di dicembre.

Provincia di Caserta al voto, il presidente Colombiano fissa la data: urne aperte il 1° marzo 2026

I comizi elettorali sono stati convocati per domenica 1° marzo 2026, con operazioni di voto dalle 8 alle 20, presso i seggi costituiti nella sede della Provincia di Caserta, in via S. Lubich n. 6 (ex area Saint Gobain).

Secondo quanto previsto dal decreto, saranno elettori tutti i sindaci e consiglieri comunali in carica nei comuni del territorio provinciale alla data delle votazioni. Eleggibili alla carica di consigliere provinciale sono invece i sindaci e consiglieri in carica alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

L’elezione avverrà sulla base di liste concorrenti, ciascuna composta da un minimo di otto e un massimo di sedici candidati. Le liste dovranno essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, calcolati al trentacinquesimo giorno precedente la votazione. La presentazione delle liste dovrà avvenire presso l’Ufficio Elettorale della Provincia, sempre in via Lubich, nelle giornate di domenica 8 febbraio 2026, dalle 8 alle 20, e di lunedì 9 febbraio 2026, dalle 8 alle 12. Tutta la documentazione utile — normativa, linee guida, disposizioni operative e moduli per le candidature — sarà disponibile sia presso l’Ufficio Elettorale sia sul portale istituzionale dell’Ente.