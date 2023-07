“E’ da tempo che chiedo un drappello di polizia ed è una iniziativa non più rinviabile. Anche il presidente De Luca questa sera ha inoltrato la richiesta al Prefetto. Auspico che venga accolta nell’immediato. Perché se ci sono forze dell’ordine disponibili a presidiare Marechiaro per le baby gang, allora devono esserci anche per garantire la sicurezza dei nostri sanitari sul luogo di lavoro. In più nei prossimi giorni compulserò nuovamente la direzione dell’Asl affinché si provveda a installare una porta d’ingresso del pronto soccorso degna di questo nome e si dia un’accelerata ai lavori in corso”. Così il consigliere regionale e capogruppo Campania Libera-Psi Giovanni Porcelli ha commentato l’aggressione e la devastazione del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano avvenuta questo pomeriggio.

“Non possiamo più tollerare altre aggressioni ed episodi di delinquenza nel pronto soccorso del San Giuliano. Quello che è accaduto oggi è l’ennesimo episodio di una lunga serie che sta mettendo a rischio l’incolumità dei nostri sanitari e il servizio pubblico che svolgono. Esprimo sincera solidarietà ai sanitari che oggi si sono trovati dinanzi a questo delinquente che ha pensato di distruggere il pronto soccorso e nonostante ciò hanno continuato a lavorare e prestare assistenza agli altri pazienti con abnegazione come fanno quotidianamente. So che le forze dell’ordine sono già a lavoro per procedere alla denuncia di questo balordo e spero che ci sia per lui una pena esemplare. Ha interrotto un servizio pubblico mettendo a rischio la vita di altri pazienti”, ha concluso Porcelli.