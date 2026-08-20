Proseguono i controlli de carabinieri nell’area flegrea. I militari dell’Arma della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un 21enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di Salvatore Pio Di Bonito, già noto alle forze dell’ordine.

Pozzuoli, controlli anti-droga dei carabinieri: un arresto e quattro denunce

Il giovane è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di 33 grammi di cocaina e di una bustina di marijuana. Bloccato prima che potesse fuggire, il giovane è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Addosso anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Stupefacenti anche nelle tasche di un 15enne e un 18enne. Nascondevano 11 stecchette di hashish e 212 euro in contante ritenuto provento illecito. Sono stati denunciati. Stessa sorte per un 37enne e un 34enne. Hashish e marijuana nel loro campionario. Risponderanno di detenzione di droga a fini di spaccio.

Controlli su strada

Due le persone denunciate per guida senza patente, una quella trovata alla guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli, grazie al fiuto di un cane del nucleo cinofili della polizia locale di Quarto, sono stati sequestrati un panetto di hashish da 95 grammi, una bustina di cocaina e un bilancino di precisione. Erano in una cantina in via Pirandello, Monteruscello.