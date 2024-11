Portico di Caserta, tragedia all’alba: trova il figlioletto di pochi mesi morto nella culla

Drammatico risveglio questa mattina per una famiglia di Portico di Caserta. Un neonato di appena 2 mesi è stato ritrovato senza vita dai genitori in un’abitazione di via Caravaggio. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Portico di Caserta, si sveglia e trova il suo bimbo morto nella culla

La donna, secondo una prima ricostruzione, come si legge su Edizione Caserta, era andata a svegliare il neonato addormentatosi in culla come tutte le sere. Quando si è accorta che non rispondeva ad alcuno stimolo, ha chiamato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ad uccidere il bimbo sarebbe stato un arresto cardiaco. Si tratterebbe di una “morte in culla”, purtroppo comune tra i neonati. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le cause naturali del decesso.