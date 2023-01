Un video vergognoso sta girando in queste ore sui social, in particolar modo su Whatsapp e Telegram. Il filmato immortala una rissa tra due ragazze che, secondo i cittadini che hanno segnalato l’episodio, sarebbe avvenuta all’uscita di un istituto scolastico di Portici nei pressi di via Scalea.

Portici, rissa tra ragazze fuori scuola: “Non le dividete, fatele picchiare”

Immagini di una violenza inaccettabile rese ancor più sconcertanti dal comportamento dei tanti ragazzi presenti che, invece di intervenire immediatamente per separarle, le incitano a picchiarsi con maggiore violenza tra risate e schiamazzi. Addirittura, in alcuni momenti, si nota chiaramente che chi cerca di intervenire per porre fine al pestaggio viene prontamente allontanato dagli squallidi spettatori.

Il terribile video è stato pubblicato anche dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha commentato così: “Se vogliamo sconfiggere il bullismo non dobbiamo derubricare a semplici ‘ragazzate’ questi episodi che, al contrario, denotano profondi stati di malessere giovanile che non vanno in alcun modo sottovalutati”.

Il video