A Pompei tutto è pronto per accogliere uno degli appuntamenti più amati e partecipati dai devoti della Vergine del Rosario: la suggestiva Discesa del Quadro. L’evento, che richiama ogni anno migliaia di fedeli, quest’anno assumerà un significato ancora più profondo, celebrando il 150º anniversario dell’arrivo dell’immagine sacra nella città mariana fondata da San Bartolo Longo.

Pompei in festa per la Discesa del Quadro: il cardinale Parolin guiderà la celebrazione del Giubileo della Sacra Icona

Si attendono oltre 60 mila pellegrini provenienti da ogni parte del mondo per il tradizionale bacio dell’Icona della Madonna. In segno di partecipazione collettiva, il sindaco Carmine Lo Sapio ha disposto la chiusura delle scuole, affinché anche i più giovani possano prendere parte al Giubileo della Sacra Icona, un momento di fede che rinnova lo spirito originario della nuova Pompei.

Particolarmente sentita anche la vicinanza di Papa Leone XIV, che in più occasioni ha espresso la propria devozione alla Madonna di Pompei, definendo il suo santuario «una roccaforte della pace da proteggere e custodire».

Il programma della giornata si aprirà alle 5.30 con l’apertura della basilica. Alle 6.00, la recita del tradizionale «Buongiorno a Maria» accompagnerà la solenne discesa del quadro, che verrà collocato ai piedi dell’altare maggiore. I fedeli potranno poi intraprendere un percorso penitenziale nel Giardino dei Santi Pellegrini, accanto al santuario, dove avranno modo di fermarsi in raccoglimento davanti all’immagine della Vergine.

Alle 10.30, in piazza Bartolo Longo, il cardinale Pietro Parolin presiederà la Santa Messa solenne, preceduta da un momento di preghiera collettiva e seguita dalla tradizionale Supplica alla Madonna. Al termine della celebrazione, il quadro farà ritorno in basilica, dove dalle 13.00 riprenderà la venerazione dei fedeli, che proseguirà per tutta la giornata in un clima di profonda devozione e gratitudine.