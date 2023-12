Si chiamavano Vincenzo Sodano e Clara Mendella, i due coniugi di Pomigliano D’Arco, nel napoletano, deceduti nella serata di lunedì sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. La loro auto si è scontrata con un bus all’altezza della galleria di Buccino, ai confini tra le province di Salerno e Potenza.

Pomigliano in lutto per la morte di Enzo e Clara: fatale lo scontro con il bus

L’autovettura della coppia e il bus stavano percorrendo un tratto dell’autostrada a doppio senso, perché interessato dai lavori, quando per cause in via di accertamento si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio sono stati proprio Vincenzo e Clara che sono deceduti sul colpo. Inutili infatti i soccorsi, per l’uomo 74 anni e la donna 69. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, pattuglie della Polizia stradale e squadre dell’Anas. A lungo il tratto autostradale è stato chiuso per rimuovere il pesante mezzo, un bus a due piani, che si è scontrato frontalmente con la Toyota della coppia di anziani.