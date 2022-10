Finisce in carcere C.C., 52 anni di Giugliano dopo il provvedimento emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. I poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca lo hanno arrestato nella giornata di ieri, giovedì 14 ottobre.

Giugliano, 52enne in carcere per droga e riciclaggio

L’uomo dovrà scontare la pena di 5 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione e pagare una multa di 12mila euro per i reati di ricettazione, riciclaggio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Casalnuovo di Napoli e a Giugliano in Campania tra il 2017 e il 2021.

Arrestato 45enne napoletano

Questa mattina, invece, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un provvedimento per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di F.S., 45enne napoletano, poiché condannato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione e ad una multa di 6000 euro per i reati di sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcol e sulle bevande alcoliche, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, falsità materiale e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti commessi a Napoli, Trieste, Melito di Napoli e a Giugliano in Campania tra il 2006 ed il 2014.