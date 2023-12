Tutti i 200 milioni di euro messi a disposizione dal PNRR per gli interventi nelle scuole di Città Metropolitana di Napoli sono stati cantierati. L’Ente di piazza Matteotti ha cioè sottoscritto nei termini previsti i contratti e affidato i lavori alle ditte aggiudicatarie delle procedure a evidenza pubblica. Ad annunciarlo con soddisfazione, questa mattina, il sindaco Gaetano Manfredi.

54 interventi nelle scuole di Città Metropolitana di Napoli

Sono stati presentati 54 interventi, che spaziano dalla costruzione di nuovi istituti ad Afragola (18 milioni), San Gennaro Vesuviano (17 milioni), Terzigno (16,8 milioni) e Ischia (6,8 milioni), alla realizzazione di nuove palestre in vari plessi, e alla ristrutturazione di numerosi edifici scolastici a Napoli. Gli interventi includono anche la verifica della vulnerabilità sismica e gli interventi conseguenti per tutte le scuole dell’area metropolitana.

La soddisfazione del sindaco Manfredi

“Oggi è un grande risultato, perché certifica il raggiungimento di un obiettivo che ci siamo prefissi quando ci è stata comunicata la possibilità di presentare progetti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo profuso il massimo impegno per riuscire a cantierare interventi per tutti i fondi che siamo stati capaci di intercettare, e così è stato”, ha dichiarato il Sindaco Metropolitano durante la conferenza stampa.

Gli interventi nell’area nord di Napoli

Per l’area nord di Napoli, un grande investimento è previsto per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, da realizzare mediante sostituzione edilizia, per l’Is ‘Sereni’ di Afragola: ben 18 milioni di euro. Poi via ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’Is ‘Pertini’, sempre ad Afragola, per 1,4 milioni; all’ampliamento dell’Isis ‘Sereni’ di Cardito, con nuove aule e una palestra con un investimento di 4 milioni e mezzo, e a quello della sede dell‘Itc ‘Siani’ di Casalnuovo con 3,2 mln.

Nuovi edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche saranno realizzati a servizio dell’Is ‘Niglio’ di Frattamaggiore, con 2,4 mln, mentre l’Ipia ‘Marconi’ di Giugliano sarà sottoposto a una profonda riqualificazione strutturale, ambientale e funzionale con un intervento da 5 milioni e mezzo. Sarà ampliato anche l’Isis ‘Kant’ di Melito (5,2 mln), mentre lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento normativo e impiantistico partiranno all’Ipsar ‘A. Torrente’ di Casoria, con un investimento di 1,9 mln.

Due interventi previsti nel comune di Pozzuoli: l’adeguamento sismico e impiantistico/normativo della palazzina inagibile ubicata nella sede succursale dell‘Isis ‘Falcone’, in località Licola, per destinarla a plesso laboratori (2,8 mln), e la manutenzione straordinaria dell’Is ‘Virgilio’ (690mila euro).

La Città Metropolitana ha inteso utilizzare una parte degli stanziamenti a disposizione anche per la verifica della vulnerabilità sismica e per indagini sui solai di tutti gli istituti scolastici di propria competenza, oltre che per i conseguenti interventi di adeguamento strutturale: siglati contratti per 10 milioni di euro di fondi PNRR per l’anno 2024 su tutto il territorio metropolitano.

Le dichiarazioni della consigliera Marianna Salierno

“Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato Marianna Salierno, Consigliera metropolitana delegata alla Scuola per la città di Napoli e l’area Nord – del lavoro fatto dai tecnici e dagli amministrativi della Città Metropolitana, su impulso del Sindaco Manfredi e del Consiglio Metropolitano: grazie a questo impegno siamo riusciti anche a dimostrare all’Europa la capacità di spesa e di intervento del nostro Ente, i cui benefici ricadranno integralmente sui nostri studenti”.