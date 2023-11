Abusata da due fratelli. È la drammatica vicenda di cui è stata vittima una ragazza di Piedimonte Matese (Caserta) che, all’epoca dei fatti, aveva appena 14 anni. I presunti colpevoli sono finiti sotto processo e affronteranno il processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La prima udienza è fissata per febbraio del 2024.

Piedimonte Matese, la sorellastra la fa violentare da due fratelli: abusata a 14 anni

Gli imputati sono Angelo I. e Pietro I, rispettivamente di 32 e 35 anni. Secondo quanto racconta Paesenews, il 10 aprile del 2018 la vittima fu accompagnata da due fratelli dalla sorellastra. Una vera e propria trappola. I due ne abusarono sessualmente: prima le strapparono i vestiti. Poi, mentre Angelo la teneva ferma, l’altro germano tentò di penetrarla (senza riuscire a completare il rapporto). La 14enne fu riconsegnata infine alla sorellastra. La vittima tornò dunque a casa e in lacrime riferì alla mamma quanto accaduto.

La donna, resosi conto della gravità dell’episodio, corse subito dai carabinieri della locale stazione a sporgere denuncia e poi portò la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte per il referto medico. La vittima rese un racconto agghiacciante agli investigatori. L’allora 14enne fu anche minacciata di ripercussioni e le fu intimato di non raccontare nulla delle violenze subite. Ora si attende l’udienza di febbraio, quando la vittima – oggi 19 anni – verrà escussa in tribunale nel processo intentato contro i suoi presunti stupratori.