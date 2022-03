E’ partita la catena di solidarietà. A Giugliano e a Villaricca sono diversi i punti d raccolta di beni di prima necessità pronti per esser spediti in Ucraina.

Siamo stati in due centri di Giugliano, uno è un market di prodotti tipici dell’est Europa in via Allende. Qui chi vuole può donare dalle 9 di mattina alle 21 di sera. C’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Altro centro di raccolta è in via Antimo Panico. Qui è tutto già selezionato e inscatolato pronto per partire verso l’Ucraina. In poco tempo tantissime le persone che hanno hanno portato viveri e generi di prima necessità. Ci dicono che c’è bisogno di cibo in scatola, sottovuoto. Importanti sono le barrette energetiche che i soldati possono tenere in modo pratico nelle giacche e sono ricche di sostanze nutritive. Medicinali, pannolini, assorbenti, garze, medicazioni, qualsiasi cosa per fermare sangue e disinfettare ferite. Chi può doni ad un popolo in lotta e in fuga.