Parete, sorpreso con droga e coltello durante un posto di blocco: arrestato 34enne

Un controllo su strada si trasforma in un arresto per droga. È accaduto nella notte appena trascorsa a Parete, dove i Carabinieri della locale Stazione, impegnati nei servizi di prevenzione e contrasto dell’illegalità predisposti sul territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

Parete, sorpreso con droga e coltello: arrestato 34enne

I militari dell’Arma hanno fermato l’uomo mentre si trovava a bordo di una Hyundai e hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. Un controllo che ha portato alla scoperta di 12 dosi di hashish, per un peso complessivo di 20,7 grammi, già confezionate e pronte, secondo l’ipotesi investigativa, per essere cedute.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati 300 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti allo stato degli accertamenti riconducibili all’attività illecita, e un coltello a serramanico lungo 17,5 centimetri. Droga, denaro e coltello sono stati immediatamente sequestrati e repertati dai Carabinieri.

Alla luce di quanto accertato, il 34enne, ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini, di detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato arrestato in flagranza e accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.