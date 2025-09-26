Sparò e uccise il vicino per un posto auto. Condannato all’ergastolo Armando Ortodosso, 75 anni, di Parete. La decisione è arrivata ieri dalla Corte d’Assise di Napoli, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Antonio Bassolino.

Parete, lite di vicinato finita in omicidio: condannato all’ergastolo 75enne

Il delitto risale al 13 aprile 2024. Dopo l’ennesima lite con il vicino Sebastiano Tessitore, Ortodosso tornò a casa, prese la pistola calibro 9 che deteneva legalmente e fece fuoco nei garage di un condominio in via 2 Agosto, a Parete. Sparò più colpi a distanza ravvicinata: Tessitore morì sul colpo. Il 75enne rientrò poi nella sua abitazione, dove attese l’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Aversa che lo arrestarono.

La Corte, presieduta dal giudice Giovanna Napoletano, ha stabilito anche un risarcimento immediato: 70mila euro alla moglie della vittima e 50mila euro a ciascun figlio, in attesa della quantificazione definitiva dei danni in sede civile. I familiari erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza. Ortodosso, invece, ha appreso la condanna all’ergastolo mentre si trovava ai domiciliari a casa del figlio, a Frignano.