Sono diversi i pagamenti che verranno erogati dall’INPS nel corso del mese di maggio. Diverse però le date con cui si procederà agli accrediti. Tre le misure sul tavolo: NASPI, Reddito di cittadinanza e Assegno Unico Universale. Tempi più lunghi invece per il bonus da 200 euro previsto dal “Decreto Aiuti” per fronteggiare l’inflazione e sostenere le famiglie contro i rincari energetici.

Pagamenti del mese di maggio

Sono già stati erogati i pagamenti delle pensioni. Gli accrediti su conto corrente bancario, conto BancoPosta, PostePay Evolution, Carta Libretto e Postamat sono avvenuti lunedì, 2 maggio. Il 7 maggio è stato l’ultimo giorno utile per il ritiro dei contanti presso gli uffici delle Poste Italiane in base alla turnazione alfabetica prevista da ciascun ufficio postale. Non è ancora avvenuto invece il pagamento della NASPI, l’indennità di disoccupazione, così come del Reddito di Cittadinanza e dell’Assegno Unico Universale. Le date in cui verranno corrisposti gli importi a cui i beneficiari hanno diritto variano in base al calendario stilato dall’INPS.

NASPI e Reddito di Cittadinanza

L’accredito avviene di regola a metà del mese. I percettori dovrebbero ricevere il pagamento a partire da venerdì 13 maggio, con un eventuale slittamento al lunedì 16. Diverso invece il discorso per il reddito di Cittadinanza. I percettori riceveranno il sussidio il giorno 16 maggio se ne hanno diritto per la prima volta o se ne hanno chiesto il rinnovo dopo 18 mesi. Per tutti gli altri, invece, la data di riferimento resta il 27 del mese, che però, a maggio, cade di venerdì. Non si esclude pertanto che le ricariche avvengano a partire dal giorno 30 maggio. Un ritardo di tre giorni che potrebbe far storcere il naso a molti beneficiari.

Assegno Unico

Per i percettori del RdC il pagamento dell’Assegno Unico Universale avverrà in contemporanea con il pagamento del Reddito. Per tutti gli altri si attende la metà del mese di maggio, sebbene non ci sia una data stabilita con precisione. L’erogazione dell’importo, che varia tra i 70 e i 175 euro a figlio, potrebbe invece slittare a fine mese per chi ha fatto richiesta di accesso alla misura erogata dall’INPS e non ha ancora ricevuto il primo versamento. I tempi però potrebbero allungarsi in caso di controlli da parte dell’INPS sulla validità dei requisiti di accesso.

Bonus 200 euro

Grande attesa infine per il bonus 200 euro introdotto dal Decreto Aiuti del Governo Draghi per sostenere le famiglie colpite dall’inflazione e dai rincari dei prezzi determinati dalla guerra in Ucraina. I pagamenti avverranno in automatico su disposizione dell’INPS, mediante accredito su conto corrente per disoccupati, percettori di Reddito e lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato. L’erogazione partirà verosimilmente tra giugno e inizio luglio. Nel mese di maggio non sono previsti accrediti.