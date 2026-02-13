Orta di Atella. Incendio in un deposito di mezzi per raccolta rifiuti: 7 camion distrutti

Paura nella serata di ieri in via Sordi, dove un vasto incendio ha coinvolto un deposito di veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 21.20, rendendo l’incendio visibile anche a chilometri di distanza. Il rogo è divampato all’interno di un deposito di veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, trasformando l’area in un vero e proprio fronte di fuoco. Sette i mezzi distrutti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dopo la segnalazione dell’incendio, sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise. Vista l’intensità delle fiamme, è stato necessario richiedere rinforzi: sono giunte infatti una seconda squadra dalla sede centrale del comando e un’autobotte dal distaccamento di Aversa, fondamentali per fronteggiare la vastità del rogo.

Sette veicoli distrutti dalle fiamme

L’incendio ha interessato sette veicoli parcheggiati all’interno del deposito. Il materiale combustibile e il carburante presente nei mezzi hanno alimentato le fiamme, sprigionando un’alta nube di fumo scuro, ben visibile da numerose zone circostanti e causa di forte allarme tra i cittadini.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto, evitando conseguenze ancora più gravi. Le fiamme, infatti, non hanno raggiunto altri mezzi presenti nel deposito né un capannone adiacente, che rischiava di essere coinvolto.

Attualmente la situazione è sotto controllo. Le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza dell’intera area, per scongiurare il rischio di nuovi inneschi.

Accertamenti in corso

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Non si esclude alcuna ipotesi e saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o di natura dolosa.