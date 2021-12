Entra in vigore oggi, 6 dicembre 2021, il green pass rafforzato. Il certificato verde, riservato per vaccinati e guariti, resterà valido fino al 15 gennaio e sarà necessario usarlo per poter andare al lavoro o al cinema, teatro, bar e ristoranti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Spostamenti

Non ci sarà bisogno di alcun tipo di certificato, neanche in zona arancione, per gli scuolabus dedicati al trasporto dei minori di 12 anni, per i taxi, per i minivan da 9 posti con conducente e per gli spostamenti con mezzo proprio.

Per il trasporto pubblico, invece, servirà il green pass, anche per gli studenti tra i 12 e i 18 anni nonostante il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga abbia chiesto – visto che tra la prima dose e il rilascio del green pass passano 15 giorni – una “parentesi per non escludere nessuno dalla possibilità di andare a scuola”.

Lavoro

Il certificato resta obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, dal settore pubblico a quello privato. Comprese anche le mense. Basta il green pass base, tranne per i lavoratori pubblici per i quali è previsto l’obbligo vaccinale: personale sanitario e delle Rsa e, dal 15 dicembre, anche personale scolastico, forze di polizia, militari.

Negozi

Per entrare nei centri commerciali non servirà il green pass ma se si passa in arancione, nei weekend e nei festivi si potrà fare shopping solo con il superpass. Nei giorni feriali, invece, i non vaccinati potranno entrare anche in zona arancione.

Bar e ristoranti

In zona arancione non sarà possibile prendere il caffè al bancone mentre la consumazione è consentita in zona bianca e gialla senza pass. I non vaccinati, inoltre, in arancione non potranno mangiare ai tavoli neanche all’aperto. Al chiuso ci si siede invece solo con il green pass rafforzato fin dalla zona bianca.

Alberghi

Per prenotare una stanza serve il certificato verde base, che dovrà essere esibito anche all’ingresso dei ristoranti degli hotel, all’aperto e al chiuso. Chi non è cliente dell’albergo potrà sedersi all’aperto delle strutture in zona bianca e gialla senza il pass, mentre al chiuso dovrà esibire quello rafforzato.

Musei, cinema, discoteche e stadi

Non si entra senza il green pass. Unica differenza è che per i musei basta il certificato base in zona bianca e gialla. Discorso diverso per cinema, teatri, concerti, discoteche, stadi e palazzetti (con capienza al 75% all’aperto e al 60% al chiuso): in questo caso serve invece quello rafforzato.

Feste e cerimonie

Per partecipare alle feste per celebrare battesimi, comunioni e matrimoni in zona gialla si deve avere il green pass base, che si può ottenere anche con il tampone. In zona arancione serve invece il superpass, l’unico valido per quelle di laurea o di compleanno.