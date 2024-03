Kid Lost si aggiudica il primo posto a “Nuova Scena”. Questo il verdetto pronunciato da Fabri Fibra al termine dell’ultima puntata del talent musicale distribuito in otto episodi su Netflix. Il giovane rapper di Qualiano, nato Graziano Landolfi nel 1996, ha impressionato Fibra e gli altri giurati, Geolier e Rose Villain, con la sua performance finale al suono di “Criatura”, un singolo prodotto da Mars e Zef.

“Nuova Scena” su Netflix, trionfa Kid Lost da Qualiano: nuova star del rap dall’area nord

Attraverso il brano, il rapper napoletano narra la storia di chi è cresciuto senza un’infanzia. La canzone riflette la lotta e il sacrificio di un talento che si è dovuto confrontare con numerose sfide: «Ho dovuto lavorare fin da quando ero molto piccolo e ho sempre dovuto trovare un modo per andare avanti in tutto. Non ho mai vissuto una vera infanzia, ho sempre lottato e mi sono sempre sentito più grande, come se fossi adulto fin da bambino», condivide Kid Lost.

Durante un momento emotivo, Geolier ha ricordato a Kid Lost il loro incontro iniziale: «Ricordo quando ci siamo incontrati allo stadio. Ciò che mi ha spinto a sceglierti è stata l’autenticità con cui esprimevi le tue rime. Inizialmente vedevo un ragazzo pieno di insicurezze, ora vedo una forte convinzione. Credi veramente in ciò che dici, ed è questa l’essenza della musica. Grazie per la passione che metti in questo lavoro», ha detto Geolier. Anche Rose Villain ha espresso parole di elogio: «Hai conquistato completamente la tua scena, come dovrebbe essere».

Con un premio di 100.000 euro, Kid Lost ha brillato sul palco offrendo una performance rap caratterizzata da rime complesse ed equilibrate, alternando l’italiano al dialetto napoletano. Il suo singolo “Ossimoro”, che ha raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube dall’inizio del talent show il 19 febbraio, esplora le contraddizioni di una relazione, come dimostrano alcuni versi. il rapper di Qualiano ha già raccolto circa 10 milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming, avverando il suo sogno di diventare un rapper professionista, sogno che coltivava fin da bambino, ispirato da un murale con il suo nome d’arte e dalla sua passione per l’hip hop.

Gli altri concorrenti: seconda Jelecrois di Pianura

Nella finale, Kid Lost ha superato El Matador, al secolo Dylan Nicolas Potenza, e la napoletana di Pianura, Mariateresa Pini, nota come Jelecrois, che si è classificata seconda. Nata nel ’99, Jelecrois ha dimostrato di essere una delle rapper emergenti più interessanti della scena napoletana, avvicinandosi all’hip hop attraverso la danza e la breakdance fin da bambina. La sua passione è fiorita durante il lockdown, periodo durante il quale ha iniziato a pubblicare online i suoi primi brani, attirando l’attenzione sia del pubblico che degli esperti del settore. Nel 2023, Jelecrois ha rilasciato i singoli “Give Me” e “Money”, entrambi prodotti da Big Fish.