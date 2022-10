Visite mediche gratuite a Napoli. Il Villaggio della Salute sarà allestito in concomitanza con la Tennis Cup in corso in questi giorni alla Rotonda Diaz, sul Lungomare Caracciolo.

Napoli, visite mediche gratuite alla Rotonda Diaz nel weekend: gli orari

Sabato 22 e domenica 23, ci si potrà sottoporre a visite mediche dalle 10 alle 18, grazie alla presenza di medici provenienti dagli ospedali Cardarelli e Santobono. Per registrarsi, basterà collegarsi al sito ufficiale di Tennis and Friends.

In particolare, il personale del Cardarelli effettuerà consulenze oncogenetiche e consulenze genetiche prenatali e post-natali, mentre l’ospedale pediatrico Santobono – Pausilipon effettuerà, nel corso della prima giornata, visite pneumologiche, ecografie renali, prevenzione delle malattie renali e delle vie urinarie, ipertensione arteriosa, misurazione della pressione arteriosa, e manovre di primo soccorso; nella seconda giornata, invece, visite fisiatriche, valutazioni posturali, screening audiologico e screening oftalmologico.

“Sport e salute camminano di pari passo ed è quanto mai importante promuovere l’attività fisica e i sani comportamenti tra i giovanissimi”, ha detto Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, spiegando che il nosocomio sarà presente “con ambulatori dedicati per effettuare screening, visite, ma anche per fornire corrette informazioni perché, fin da piccoli, si comprenda l’importanza della prevenzione”.