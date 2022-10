Luca Abete torna a occuparsi del Reddito di Cittadinanza e di

commercianti che si offrono come “sportelli bancomat”. A Napoli l’inviato di Striscia la Notizia ha scoperto una stazione di rifornimento che, oltre a fornire carburante, eroga soldi in contanti per i percettori del sussidio economico in cambio di una percentuale.

Reddito di Cittadinanza, a Napoli beccato benzinaio “bancomat”

“Noi ogni 100 euro ci prendiamo 15 euro”, spiega il benzinaio ad una signora con telecamere nascoste. Basta infatti strisciare la carta e ricevere in cambio il denaro richiesto per poi utilizzarlo per acquistare beni che il percettore non potrebbe procurarsi. Al truffatore, che ammette anche di ricevere il sussidio, va però una percentuale: il 15% su ogni finta transazione eseguita in cambio di liquidità.

Per i controlli, assicura il benzinaio, non c’è da preoccuparsi perché “risulta che avete acquistato benzina”. E poi aggiunge: “Lo fanno tutti”.

Lo stesso metodo truffaldino è stato infatti scoperto da Luca Abete anche a Maddaloni. Nella città casertana sono diversi i supermarket e i tabacchi che si fingono “bancomat” ed erogano contanti senza che venga fatto alcun acquisto da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza. Anche in questo caso, chi esegue la transazione trattiene per sé una somma di denaro, che può variare dai 10 ai 15 euro.