Si continua ad indagare sulla questione degli spinaci contaminati. Sul caso, infatti, spunta un nuovo dettaglio: non sarebbe stata la mandragora, ma lo stramonio, un’altra erba velenosa con proprietà allucinogene, ad intossicare le 8 persone, tutte dell’area flegrea, finite all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo aver mangiato degli spinaci sfusi, acquistati nei negozi di ortofrutta.

Spianaci velenosi nel napoletano, parla il direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno

A riferirlo è stato Antonio Limone, direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, nel corso della sua audizione presso l’Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare della Commissione Regionale Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo, presieduta dal consigliere regionale di “Europa Verde”, Francesco Emilio Borrelli, che si è tenuta oggi, mercoledì 12 ottobre, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli.

Cos’è lo stramonio

Lo stramonio, nome scientifico Datura Stramonium, come altre specie del genere Datura (Datura inoxia, Datura metel) è una pianta altamente velenosa a causa dell’elevata concentrazione di potenti alcaloidi, in particolare la scopolamina, presenti in tutti i distretti della pianta e soprattutto nei semi.