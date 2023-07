Scippata del prezioso Rolex che portava al polso mentre passeggiava sul lungomare di Napoli. Vittima una turista inglese di 82 anni, in visita nella città partenopea in compagnia del marito.

Napoli, scippata del Rolex da 8mila euro sul lungomare: ladro in fuga su scooter

È accaduto ieri mattina, 25 luglio. I due coniugi si trovavano in via Cesario Console quando un malvivente, con volto travisato forse da un casco, si è avvicinato alla donna anziana e le ha improvvisamente strappato l’orologio dal polso: si tratta di un Rolex Oyster del valore di 7mila sterline, oltre 8mila euro.

Dopo lo scippo, un passante ha tentato invano di fermare il ladro che è riuscito rapidamente a raggiungere uno scooter e a salirci a bordo. In sella al mezzo a due ruote lo attendeva un complice e insieme si sono dileguati.

La turista inglese si è così rivolta ai carabinieri della stazione di Chiaia per denunciare l’accaduto: i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per individuare i due malviventi e per recuperare il prezioso orologio e restituirlo alla donna. La turista, oltre a un comprensibile spavento, per fortuna non ha riportato ferite.