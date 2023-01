Ha lottato fino all’ultimo, senza mai arrendersi, ma Nunzia, 27 anni, mamma di due figlie, non ce l’ha fatta. La giovane è stata stroncata da un tumore che non le ha lasciato scampo.

Napoli, partorisce nonostante il tumore: Nunzia muore a 27 anni

Aveva scoperto la malattia mentre era in attesa della sua seconda bambina, Emanuela. Un fulmine a ciel sereno. Nonostante lo sconforto iniziale, Nunzia ha combattuto con grande coraggio la sua battaglia, cercando di portare avanti con serenità la gravidanza. Lunedì scorso, però, sono arrivate le prime contrazioni e di lì a poco è entrata in travaglio.

Emanuela sta bene, ma i medici hanno preferito sistemarla nell’incubatrice dove è tutt’ora sotto osservazione. Per Nunzia, invece, il parto ha avuto conseguenze nefaste: mentre dava alla luce la sua bambina, sono emerse alcune complicanze e nonostante gli sforzi medici per strapparla alla morte, la 27enne non ce l’ha fatta. Sotto choc il marito e i familiari che mai avrebbero immaginato un epilogo così tragico. La giovane aveva anche un’altra figlia, di 5 anni. La notizia della tragica morte della 27enne si è subito diffusa nel quartiere di Chiaiano e, come spesso accade, è rimbalzata sui social, dove da ore amici e conoscenti le stanno dedicando post e dediche.

“Sto male e non voglio crederci. Tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me è un fratello. Che dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata. Cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu”, scrive un’utente. “Non ci posso credere ancora. Mi si è ghiacciato il cuore stamattina. “Ora restano solo i ricordi: i nostri pomeriggi trascorsi insieme, amica mia. Non ci sono parole. Dai tanta forza alla tua mamma e alle tue principesse”, è il post di Mina. Nella giornata di oggi si celebreranno i funerali della 27enne a Chiaiano.