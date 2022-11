Sono state confermate le condanne inflitte in primo grado nei confronti dei responsabili dell’omicidio del poliziotto Pasquale Apicella, morto nella notte del 27 aprile 2020 a Napoli. La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato quanto deciso in primo grado.

Napoli, omicidio Pasquale Apicella: confermate le condanne per omicidio

La banda era in fuga dopo il tentativo di svaligiare il bancomat di una banca. Per seminare i poliziotti, usarono l’auto come ariete e si scagliarono a forte velocità contro la volante dove c’era a bordo anche Apicella. L’agente rimase ucciso dopo il violentissimo impatto.

Il 7 giugno 2021 la Corte di Assise di Napoli ha condannato Fabricio Hadzovic, 41 anni, Admir Hadzovic, 28 anni, e di Igor Adzovic, 40 anni, nomadi, rispettivamente a 26, 18 e 18 anni di reclusione. Il quarto componente della banda venne condannato, con rito abbreviato, a 6 anni di reclusione. Era l’unico che non era presente in auto al momento dell’incidente.