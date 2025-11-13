Napoli, nuova tegola: stop di due mesi per Anguissa dopo lesione al bicipite femorale

La sosta della nazionali per far passare la bufera post Bologna e valutare le situazione infortunati. Chi è rimasto a Castel Volturno lavora agli ordini del vice Stellini. Oggi è rientrato Franck Zambo Anguissa dopo il problema muscolare in Camerun ed è arrivata la tegola. Per il centrocampista, dopo gli esami strumentali, c’è lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Ennesimo stop muscolare che toglie un tassello fondamentale dopo Kevin De Bruyne e quelli già capitati in precedenza a Lobotka e Gilmour. Anguissa dovrebbe essere fuori fino a gennaio, saltando anche la Coppa d’Africa.

Un infortunio che si aggiunge ad una lista già lunga e che hanno fatto finire al centro del dibattito le modalità della sedute degli allenamenti agli ordini del tecnico salentino. Il Napoli alla ripresa è atteso da un nuovo tour di force alla ripresa, a partire dal 22 novembre con l’Atalanta di mister Palladino, poi subito gara decisiva in Champions. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Gilmour e Spinazzola. I due sperano di farcela per la prossima partita di Serie A oppure per l’impegno europeo. Sono in miglioramento le condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è ai box per una grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto ma sembra vedersi la luce in fiondo al tunnel. Può rientrare in gruppo a fine mese.