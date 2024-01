Non è d’accordo con la diagnosi del personale medico. Preso dalla rabbia, sfascia il Pronto Soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli con un estintore. A finire nei guai un 59enne, già noto alle forze dell’ordine. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Napoli, non è d’accordo con la diagnosi del dottore: sfascia il pronto soccorso con l’estintore

La violenza si è consumata nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Il malvivente, dopo aver ascoltato la diagnosi del dottore che l’aveva visitato, è andato in escandescenze: ha afferrato un estintore in dotazione del pronto soccorso e l’ha usato come arma per sfasciare il vetro del triage.

Il vetro è esploso, andando in frantumi. Per fortuna non si sono registrati feriti, sebbene lo spavento e i momenti di paura vissuti dal personale sanitario presente in sala e dagli altri pazienti.

L’arresto

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Il 59enne è stato bloccato e arrestato. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza registrato in un ospedale partenopeo negli ultimi mesi.

Foto: archivio