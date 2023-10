Napoli. Tanta emozione ma subito al lavoro. Insediamento ufficiale questa mattina al tribunale di Napoli per Nicola Gratteri, nuovo procuratore capo di Napoli. Calabrese di nascita, 65 anni, è pronto alla nuova sfida dopo quella di Catanzaro durante la quale ha inverto durissimi colpi all’intreccio tra Ndrangheta, massoneria deviata e politica collusa.

Nicola Gratteri nuovo capo della procura di Napoli

“Buon lavoro al procuratore Gratteri in questo momento complicato per Napoli” ha detto la presidente del tribunale Elisabetta Garzo. E lui ha subito lanciato un appello ai napoletani. In prima fila anche Giovanni Melillo, ex procuratore a Napoli ed oggi capo della procura nazionale antimafia, che ha sottolineato le grandi doti umane e professionali di Gratteri. Pure l’ordine degli avvocati, nel rispetto dei ruoli, auspica la corretta sinergia.

